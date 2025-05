'Ele disse que ia me matar': pai é preso após agredir 2 filhas

A polícia prendeu em flagrante um homem de 49 anos acusado de agredir as duas filhas durante a madrugada de terça-feira (20), em São Sebastião. O caso ocorreu em uma residência no bairro Enseada. As vítimas, de 19 e 14 anos, relataram episódios recorrentes de violência física e psicológica cometidos pelo pai. A prisão foi efetuada após denúncia da escola onde uma das adolescentes estuda.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem invadiu o quarto onde as filhas dormiam, revirou o armário de uma delas em busca de um celular e a agrediu com uma chinelada no rosto. A vítima mais velha, de 19 anos, declarou em depoimento que o pai disse: “Eu quero te matar”.