STF dá mais 12 meses para Taubaté regularizar 130 comissionados

O STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu prazo adicional de 12 meses para a Prefeitura de Taubaté se adequar à decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucionais 130 dos 175 cargos comissionados da administração municipal.

A decisão foi tomada pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, após pedido da Prefeitura. O município alegava que o prazo inicial fixado pelo TJ, de 120 dias, que se encerraria no mês que vem, poderia causar grave lesão à ordem pública, com "paralisação da administração pública" e "com prejuízo à população, quer nos serviços essenciais, como saúde e educação, como nos processos administrativos".