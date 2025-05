VÍDEO: Comerciante é morto por ladrão que leva maço de cigarros

Filmado por câmeras de segurança, o homem fugiu do local do crime e ainda não foi identificado. O Disque Denúncia pede informações que ajudem a localizar o indivíduo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O comerciante Eduardo Soares, de 54 anos, foi morto a queima roupa durante um roubo em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na tarde do último domingo (18) e foi registrado por câmeras de segurança.

Imagens do circuito de segurança da loja mostram um indivíduo entrando armado no estabelecimento. O homem empurra a vítima para o fundo da loja e atira contra o comerciante, que cai no chão.

O indivíduo, então, vai até o caixa do estabelecimento para roubar o dinheiro, mas não consegue abrir porque estava sem chave. Em seguida, o homem vai até a vítima, que permanece caída no chão, pega a chave no bolso do comerciante e tenta abrir a gaveta do caixa novamente, e mais uma vez não consegue.

Sem sucesso na ação, o criminoso foge do local com um maço de cigarros. Um comparsa, que aguardava do lado de fora com uma motocicleta, ajudou na fuga. Ambos são procurados pela polícia.