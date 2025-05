Brasileiro é salvo após caminhar 24 Km em uma tempestade de neve

Thiago Crevelloni, um brasileiro de Curitiba (PR), foi salvo por policiais após ficar preso em uma tempestade de neve na Argentina, ao tentar atravessar um atalho a bordo de seu carro. Depois do pedido de socorro, policiais da delegacia de Gobernador Gregores se deslocaram e foram em busca do brasileiro.

Thiago percorreu cerca de 20 Km, mas seu carro ficou atolado na neve, e com medo de ser soterrado, ele decidiu seguir o trajeto a pé. Thiago andou cerca de 24 quilômetros até ser encontrado pelos policiais.