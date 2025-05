Polícia investiga tiros em jogos do campeonato amador de Taubaté

A Polícia Civil de Taubaté instaurou inquérito para investigar tiros dados em jogos do Campeonato de Futebol Amador de Taubaté, no último domingo (18). Os policiais vão interrogar os organizadores do evento.

Dois atiradores são procurados pela Polícia Civil, após dois jogos do amador terminarem em tumulto na manhã de domingo, em diferentes campos da cidade. Até o momento, não há registro de feridos, mas as cenas, que foram amplamente divulgadas em vídeos nas redes sociais, mostram disparos de arma de fogo e correria entre os presentes.