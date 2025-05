VÍDEO: 'É talarico', diz marido ao flagrar esposa com seu amigo

Viralizou um vídeo que mostra um marido flagrando a esposa tendo um caso com seu melhor amigo. "É talarico", esbraveja o marido.

De acordo com o site CM7 Brasil, o esposo pegou a esposa e o amante dormindo de "conchinha" e se revoltou, agredindo a mulher e o amigo.