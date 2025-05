Insalubridade: veja como é calculado o adicional em outros entes

Há quase três meses, o governo Sérgio Victor (Novo) e os servidores da Prefeitura de Taubaté travam um embate sobre a regulamentação da concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os adicionais são recebidos por mais de 3.500 servidores - dos cerca de 6.700 funcionários do município. No fim de fevereiro, o governo Sérgio promoveu uma mudança que entraria em vigor em março, mas esse prazo já foi adiado por três vezes em meio à resistência do funcionalismo.