Jovem é morto a tiros em cidade do Vale sem homicídio há 5 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um adolescente foi morto a tiros em cidade do Vale do Paraíba que não registrava homicídios há 5 anos. A vítima de 17 anos foi morta a tiros na noite do último sábado (17) na cidade de Areias.

Areias tem 3,5 mil habitantes – 2ª menor cidade da região, atrás apenas de Arapeí (2.330) – e o último caso de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, havia sido registrado em março de 2020.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom após a entrada da vítima na Santa Casa com ferimento causado por disparo de arma de fogo. O médico responsável constatou o óbito e apontou que Luiz Gabriel foi atingido no lado esquerdo do tórax, com o projétil alojado no lado oposto do corpo.

A testemunha que residia no mesmo local da vítima relatou ter ouvido ao menos seis disparos de arma de fogo, mas não soube informar quem seriam os autores. No momento dos fatos, diversas pessoas transitavam pelo local, inclusive animais, o que dificultou a preservação da cena do crime.