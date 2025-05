VÍDEO: Adolescente é atropelado na zona sul de SJC; VEJA

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um adolescente de 17 anos é atropelado na zona sul de São José dos Campos. O motorista fugiu sem prestar socorro e a vítima sofreu traumatismo craniano, seguindo internada em estado grave.

O grave acidente aconteceu pela rua Carlos Drummond de Andrade, no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º. A polícia investiga o caso.

