Homem é morto a tiros no Vale e polícia investiga motivação

Um homem foi assassinado a tiros em via pública na cidade de Cunha. O crime aconteceu em frente ao local onde ele trabalhava. A vítima, de 32 anos, foi alvejada com tiros na face, na alameda Francisco da Cunha Menezes, no bairro Falcão, a cerca de 500 metros da entrada do município.

De acordo com o registro, os policiais militares atenderam à ocorrência após chamada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito da vítima.