‘Muralha Paulista’: Veja onde serão instaladas as câmeras no Vale

O número de câmeras contempladas no edital saltou de 108 para 350 na região, abrangendo agora todas as cidades da RMVale. No primeiro edital, apenas 17 municípios do Vale Histórico receberiam os equipamentos. Na época, o valor inicial previsto era superior a R$ 3 milhões. Desta vez, o valor não foi divulgado.

O ‘Muralha Paulista’ é a principal ferramenta do governo estadual para reduzir a violência na região. O Vale tem a maior taxa do estado de vítimas de homicídio por 100 mil desde 2010 e atualmente tem oito entre as 15 cidades paulistas no topo do ranking da violência em São Paulo.