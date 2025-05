URGENTE: Mulher é baleada com 10 tiros na região

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (20), no bairro Olaria, em São Sebastião. Segundo informações preliminares, uma mulher foi atingida por aproximadamente dez disparos de arma de fogo às 7h56.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima, conhecida na comunidade local, foi encontrada gravemente ferida caída na calçada. Imagens enviadas por moradores ao mostram o som dos tiros e o momento em que a mulher já está no chão.