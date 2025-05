PM prende 4 por tráfico em SJC e apreende 1.300 porções de drogas

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas em São José dos Campos, nessa segunda-feira (19), em ação da Polícia Militar no bairro Vila Guarani, na região central da cidade. Os policiais apreenderam mais de 1.300 porções de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por volta das 17h30, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam quatro pessoas, sendo duas delas ligadas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Também foram presos um homem e uma mulher.