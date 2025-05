Motociclista de 19 anos morre no Vale após bater em poste

Um motociclista de 19 anos morreu em Guaratinguetá, nessa segunda-feira (19), após colidir a moto em um poste na cidade. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite.

A vítima foi identificada como Nicolas Luiz da Silva, que pilotava uma Honda/CG 160 Fan, da cor vermelha. Ele realizava entregas quando veio a colidir em um poste na avenida Dr. Ariberto Pereira da Cunha.