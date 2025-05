Motorista vai responder por 7 tentativas de homicídio por invasão

A massagista Sâmia Silva Sá, de 21 anos, foi indiciada pela Polícia Civil por sete tentativas de homicídio após invadir com um carro uma distribuidora de bebidas em Palmas, no Tocantins. O caso ocorreu em 1º de dezembro de 2024 e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a investigação, a jovem se irritou por não conseguir comprar uma garrafa de cerveja, já que o local vendia apenas caixas no horário em que esteve no estabelecimento.