VÍDEO: Policiais dão chutes e golpes de cassetete em homem caído

Um vídeo gravado por uma testemunha registrou o momento em que um homem é espancado por três policiais militares com chutes e golpes de cassetete durante uma abordagem na zona sul de São Paulo.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (18) na rua São Pedro de Nova Friburgo, no bairro Jardim das Imbuias.