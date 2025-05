Andreia é morta a tiros pelo pai ao tentar defender a mãe

A jovem Andreia Santana, de 19 anos, foi morta a tiro pelo próprio pai ao tentar defender a mãe. O crime aconteceu na tarde de domingo (18), na pequena cidade de Ouricuri (PE).

De acordo com a polícia, o pai invadiu a casa e ameaçava atirar na ex-mulher. Ao tentar proteger a mãe, Andreia foi baleada e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O pai tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Moradores tentaram linchá-lo.