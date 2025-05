VÍDEO: Idosa é detida após atropelar mulher na faixa de pedestres

Uma idosa foi detida após perder o controle do carro e atropelar uma mulher na região central de São Paulo, na noite de segunda-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima atravessava a rua na faixa de pedestre quando foi atingida por um veículo em alta velocidade que continuou até colidir com a fachada de um restaurante. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhada para o hospital. Ela estava consciente.