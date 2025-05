SP lança edital do ‘Muralha Paulista’ com 350 câmeras na RMVale

Suspenso desde outubro de 2023, o edital para a aquisição do sistema de câmeras de monitoramento para as cidades do Vale do Paraíba do programa ‘Muralha Paulista’ foi lançado nesta terça-feira (20) pelo governo de São Paulo, na edição do Diário Oficial do Estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Serão contratadas 350 câmeras de monitoramento para criar um “cinturão eletrônico” de vigilância entre as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Todas as cidades da região serão contempladas. O sistema vai se conectar ao programa ‘Muralha Paulista’ da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).