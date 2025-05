Homem entra de cueca no quarto da vizinha em hotel de São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma mulher foi vítima de importunação sexual na noite do último sábado (17) após um homem entrar de cueca no quarto dela em um hotel, no bairro Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. O suspeito de 50 anos teria ainda abaixado a peça íntima diante da vítima.

A vítima informou à Polícia Civil que estava descansando no quarto do hotel, localizado na região do Jardim Oswaldo Cruz, por volta das 22h30, quando o homem invadiu o quarto apenas de cueca, sem qualquer autorização.

Ao vê-la, ele teria abaixado a cueca e caminhado em sua direção, momento em que a mulher fugiu do quarto gritando por ajuda.

De acordo com o registro policial, hóspedes ouviram os gritos da vítima e a acolheram no saguão do hotel. Um funcionário, representante do estabelecimento, acompanhou a mulher até a delegacia, onde prestou apoio.