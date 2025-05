Mulher é presa em SJC após tentar esconder drogas nas roupas

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, na região sul de São José dos Campos, após tentar esconder uma sacola com drogas dentro das próprias roupas.

O caso aconteceu durante patrulhamento de policiais militares pelo bairro D Pedro 1º, na região sul da cidade, na segunda-feira (19).