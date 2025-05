Incêndio destrói 12 mil m² de mata nativa no Litoral Norte

Uma área de mata nativa de 12 mil m² foi destruída por um incêndio de grandes proporções nessa segunda-feira (19), no morro do bairro da Enseada/Canto do Mar, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na parte da tarde para combater as chamas. De acordo com o solicitante, o fogo trazia risco a residências próximas.