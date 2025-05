Depois de crimes em São José, Mulher-Gato trans cobra herança

Luana Rabello, mais conhecida como “Mulher-Gato”, voltou ao centro das atenções após reivindicar, publicamente, parte da herança do traficante Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, morto em confronto com o Bope na última terça-feira (13), no Morro do Timbau, no Rio de Janeiro. TH era apontado como um dos chefes da facção criminosa Terceiro Comando Puro e figurava entre os criminosos mais procurados do estado.

Travesti conhecida por sua atuação nos bailes funks do Complexo da Maré, Luana foi às redes sociais afirmar que mantinha com TH mais do que um relacionamento amoroso: segundo ela, havia uma relação de cumplicidade, proximidade e até envolvimento na rotina do líder do tráfico. “Fiz parte da caminhada dele. Não vou ficar de mãos abanando agora”, declarou em vídeo.