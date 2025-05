'Mamãe está dodói': menina de 3 anos tenta ajudar mãe, já morta

Foi identificada como San El Tamar Sylvain, de 28 anos, a mulher encontrada morta na última sexta-feira (16), no bairro Itaum, em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

O caso veio à tona após a filha da vítima, de apenas 3 anos, procurar ajuda em um estabelecimento comercial próximo à residência.