Agrediu a esposa após negativa para debloquear celular

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (17), no Setor Pauzanes, em Rio Verde, Goiás, após agredir a esposa durante uma discussão motivada pelo acesso a conversas arquivadas no WhatsApp.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que a mulher sofreu lesões no braço, teve o celular danificado e ainda foi ameaçada pelo companheiro, que afirmou que jogaria seus pertences na rua.