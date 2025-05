Modelo sai para receber presente e é morta por entregador

A modelo María José Estupiñán, de 22 anos, foi morta a tiros na porta de casa após ser enganada por um homem que se passou por entregador. O crime aconteceu em plena luz do dia, na Colômbia, e chocou a população pela frieza e brutalidade.

De acordo com informações da imprensa local, María José abriu a porta para receber o que acreditava ser uma entrega comum.