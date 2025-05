Menina de 7 anos perde a vida de forma trágica em acidente

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (19) resultou na morte de uma criança de aproximadamente 7 a 8 anos na ERS-332, nas proximidades da Vila Raspa, em Tapera, região norte do Rio Grande do Sul. A tragédia aconteceu por volta das 7h40 e envolveu um Chevrolet Prisma com placas de Espumoso.

Segundo informações iniciais, a condutora do veículo, moradora da Linha Teotônia, estava a caminho do trabalho acompanhada de seus dois filhos.