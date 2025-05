'Matei e cortei': filho confessa que matou o palhaço Chumbrega

Equipes de resgate retomaram, na manhã desta quinta-feira (15), as buscas por restos mortais de Cícero de Souza Guedes, de 58 anos, mais conhecido como “Palhaço Chumbrega”, figura popular em festas e eventos infantis em São Mateus do Sul, no Paraná.

O corpo da vítima foi esquartejado e lançado no rio Iguaçu pelo próprio filho, que confessou o crime à Polícia Civil.