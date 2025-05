Matou a filha de 1 ano e confessou o crime

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pai de Maya Simor Pereira, menina de apenas um ano que foi encontrada morta no último sábado (17) em Porto de Cariacica, no município de Cariacica (ES), se apresentou voluntariamente à Delegacia Regional da cidade no domingo (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à criança. A médica da equipe constatou que Maya já estava sem vida e apresentava ferimentos visíveis, incluindo lesões no nariz, no pescoço e uma marca de mordida no braço.

O caso está sob investigação da Polícia Civil do Espírito Santo, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e as circunstâncias em que ocorreu. O pai da criança permanece sob custódia e deverá responder por homicídio.