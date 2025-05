VÍDEO: Atleta canta MPB durante travessia radical em slackline

A atleta brasileira Erika Sedlacek, tricampeã mundial de highline, surpreendeu ao unir habilidades esportivas e artísticas durante uma travessia radical nas alturas. O feito ocorreu próximo às ruínas do Castelo de Festenstein, no norte da Itália.

Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, a atleta demonstrou toda sua experiência na modalidade - que consiste em caminhar sobre uma fita de slackline suspensa a grandes alturas - enquanto cantava "Espumas ao Vento", clássico de Fagner. A cena impressionante mostra Sedlacek mantendo o equilíbrio perfeito na fita estreita, sem perder o ritmo da interpretação musical.