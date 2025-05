Criança dorme com febre e é encontrada morta na cama pela irmã

Um menino de três anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (12), enquanto dormia em uma residência no setor Pouso Alegre, na região norte de Paraíso do Tocantins.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da Polícia Militar, a criança havia sido deixada na casa por seus pais, que ainda não foram localizados pelas autoridades.