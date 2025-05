Influenciadora perde filho de 3 anos afogado na piscina

Trigg Kiser, de apenas 3 anos, filho da influenciadora digital Emilie Kiser, faleceu após se afogar na piscina da residência da família, localizada no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu no início da semana passada, mas a morte foi oficialmente confirmada no último domingo (18) pelo Departamento de Polícia de Chandler.