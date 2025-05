Serva de Deus, Dona Maria morre no Vale aos 97 anos

Maria Pires de Moraes Idalgo, 97 anos, morreu em Jacareí neste último domingo (18), em Jacareí e deixou a família enlutada. Ela foi sepultada nesta segunda-feira (19), no cemitério municipal de Santa Branca.

Religiosa, ela era uma 'grande serva de Deus', como disse a sobrinha Darci Pereira. "Minha tia Maria foi uma grande serva de Deus, ao conhecer a mensagem Adventista na zona rural de Santa Branca com seu irmão e meu pai Jorge Custódio, teve lutas com seu esposo que relutou seguir, mas por sua fidelidade e exemplo o esposo Gonçalo também aceitou a mensagem sendo fiel até a morte", escreveu.