Adeus, Seu João: 'Vivo em nossos corações sempre'

Aos 85 anos, seu João Pinto Fernandes faleceu em Jacareí neste último domingo (18) e foi sepultado nesta segunda-feira (19), no Memorial do Vale. Assim, deixou parentes e amigos de luto e tristes com a partida dele.

Dono do bar do Urutu, seu João tinha muitos conhecidos e era muito querido na região. Certamente, deixará muitas saudades.