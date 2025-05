Com dívida de droga, homem é espancado e morto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 47 anos foi brutalmente espancado até a morte após uma discussão em uma distribuidora de bebidas no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do conflito, que começou no interior do estabelecimento e se estendeu até a via pública. Nas gravações, é possível ver a vítima sendo agredida por vários homens com chutes e golpes com objetos.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender quatro suspeitos envolvidos nas agressões. Todos foram levados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. Até o momento, os nomes dos detidos não foram divulgados pelas autoridades, e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado, e os vídeos das câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e o grau de envolvimento de cada suspeito.