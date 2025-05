'Duas mães cheias de alegria': perderam a vida em acidente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na noite da última sexta-feira (16), um trágico acidente registrado na rodovia PR-466 resultou na morte das irmãs Daniele e Grazieli Jusviak, moradoras de Palmital, no interior do Paraná.

Além das vítimas fatais, a mãe das jovens e duas crianças também ocupavam o veículo no momento do acidente. Elas foram socorridas com vida por equipes de resgate e encaminhadas para atendimento médico.

A notícia abalou profundamente os moradores de Palmital, que se mobilizaram nas redes sociais em solidariedade à família. Em respeito às vítimas e à dor dos familiares, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro como sinal de pesar.

O sepultamento das irmãs ocorreu no domingo (18), no Cemitério Municipal da cidade, sob forte comoção de amigos, familiares e vizinhos. O caso segue sob investigação para esclarecer as causas do acidente.