Matou a mulher à facadas e fugiu com o carro

Uma mulher identificada como Vanessa foi morta com uma facada na clavícula dentro de sua residência, na QR 421 de Samambaia Norte, no Distrito Federal. O suspeito, Silvoneide, foi preso em flagrante pela Polícia Militar momentos após o crime.

Imagens obtidas pelas autoridades mostram o momento em que o agressor discute com a vítima em frente ao portão da casa.