'Vou te matar': mãe é presa por torturar filha de 4 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta segunda-feira (19) um casal acusado de torturar a própria filha, uma criança de apenas 4 anos de idade, em Goiânia. A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após o recebimento de uma denúncia envolvendo graves agressões praticadas pela mãe da menina.

Segundo as autoridades, os maus-tratos foram registrados em vídeos enviados pela mãe diretamente ao pai da criança.