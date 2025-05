'Drogato': polícia flagra felino com drogas no muro de presídio

Um episódio inusitado chamou a atenção das autoridades na Costa Rica. Na noite do dia 6 de maio, agentes penitenciários flagraram um gato tentando entrar na Penitenciária de Pococí com dois pacotes de drogas presos ao corpo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O animal foi avistado por um policial de plantão em uma área externa da unidade prisional. Ao perceber a movimentação suspeita, o agente acionou o alarme de segurança. A equipe agiu rapidamente, conseguiu capturar o felino e apreendeu o material que ele carregava.