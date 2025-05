'Eu amo a senhora, tá?': jovem deixa mensagem à mãe e desaparece

A família de Jesse Gonçalves Braga, de 22 anos, vive dias de aflição desde o último sábado (17), quando o jovem desapareceu após enviar uma mensagem com teor alarmante à mãe.

Ele saiu da cidade de Castilho, no interior paulista, com destino a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e desde então não foi mais visto.