'Supermaconha': polícia apreende 10 quilos de droga

Durante uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rondonópolis (MT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que viajava com aproximadamente 10 quilos de skunk — uma droga considerada mais forte que a maconha tradicional. A apreensão ocorreu em um ônibus que fazia o trajeto entre Porto Velho (RO) e Cascavel (PR).

Os policiais desconfiaram do comportamento de um passageiro, que informou estar vindo de Vilhena (RO) para visitar o irmão em Rondonópolis, mas não conseguiu fornecer detalhes sobre o endereço do parente. A desconfiança aumentou quando, próximo ao assento do suspeito, foi localizada uma mochila preta com detalhes azuis.