São José terá 4 jogos-treinos e o 1º é contra o São Bernardo

O São José se prepara para três jogos-treinos que começam nesta terça-feira (20), visando a disputa da Copa Paulista, que começa em junho. E o primeiro teste do time comandado pelo técnico Marcelo Mareli é contra o São Bernardo FC, à tarde, em Atibaia.

Desta maneira, o primeiro teste do time joseense será contra um adversário da elite estadual e que está também na Série C do Campeonato Brasileiro.