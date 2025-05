VÍDEO: Robô de tênis e boné caminha em parque e viraliza

As pessoas que visitaram o Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), no domingo (18), se surpreenderam ao encontrarem um robô caminhando tranquilamente pelo espaço.

A estrutura chamada de 'Robô Futuro' pertence ao especialista em inovação e tecnologia, Tony Ventura, que estava na cidade para um evento. Programado para entretenimento e interação com pessoas, o robô fez sucesso e chamou a atenção.