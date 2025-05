VÍDEO: Família de ladrão morto por comerciante apedreja mercado

Durante uma tentativa de assalto a um mercadinho em Mococa (SP), na quinta-feira (15), um homem foi morto pelo responsável do estabelecimento. A família, revoltada com a situação, voltou ao local na manhã seguinte do crime para apedrejar a loja. Durante a ação, os familiares destruíram o carro da irmã do dono do mercadinho que estava estacionado à frente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostra o momento que a família chega ao local e apedreja a loja e o carro. Os donos, preocupados com a situação, fecharam o mercado por 3 dias. O casal teve prejuízo de R$10 mil, além do conserto do automóvel.