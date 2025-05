VÍDEO: Homem morre após dar entrada em UPA com dormência na perna

Um paciente de 44 anos morreu após dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Distrito Federal. Ele procurou a unidade relatando dormência na perna direita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Identificado como Aroldo Souza Castro, o homem deu entrada na noite de sábado (17). De acordo com o portal Metrópoles, quando Aroldo chegou na unidade, uma pessoa teria gritado que ele estava tendo um AVC (acidente vascular cerebral). Após ser medicado, ele passou mal e morreu.