Criança de 7 anos é atropelada por motorista sem CNH no Vale

Um menino de 7 anos foi atropelado em Taubaté por um carro conduzido por um idoso sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), na tarde do último sábado (17), no Jardim Mourisco.

O garoto foi atropelado após sair correndo de dentro de casa, sendo atingido pelo carro na rua Elpídio dos Santos, por volta das 17h40. A criança sofreu ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital Regional.