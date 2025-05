Pai é filmado estuprando a própria filha enquanto ela dormia

Um homem foi filmado estuprando a própria filha enquanto ela dormia.

O pai, de 33 anos, foi preso pela polícia na última sexta-feira (16), em Belo Horizonte (MG). Ele era procurado pela polícia de São Paulo desde 2024, acusado de estuprar a filha de apenas 13 anos.