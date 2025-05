VÍDEO: Discussão no trânsito termina com moto arrastada em SJC

Uma confusão no trânsito terminou de forma violenta na rua Engenheiro Prudente Meirelles de Morais, na altura do cruzamento com a avenida Ademar de Barros, no bairro Vila Adyana, na região central de São José dos Campos. O caso ocorreu após uma briga envolvendo um motociclista e um motorista de carro, que acabou arrastando a moto por alguns metros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações iniciais, o motociclista teria sido o primeiro a agredir o condutor do veículo. Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento. A Polícia Militar informou que está ciente da ocorrência. Até o momento, a Prefeitura de São José dos Campos não se pronunciou oficialmente sobre o caso.