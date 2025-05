VÍDEO: Skatista relata roubo em pista de São José: ‘Arrastão’

Um skatista relatou que sofreu um arrastão em pista de skate de São José dos Campos na noite desse domingo (18), ao lado de outros skatistas. O grupo estava na pista do Jardim Aquarius, na avenida Comendador Vicente de Paula Penido, quando foi abordado por assaltantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“A gente estava andando de skate na pista do Aquarius, todo mundo andando, e aí chegaram uns cinco caras estranhos, começaram com um papo de que tinham perdido algumas coisas ali. Aí eles conseguiram fazer arrastão com a gente”, disse Victor Hugo Dias Santana, uma das vítimas do arrastão, em vídeo.