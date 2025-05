Homem atropela a ex e arranca nariz do novo namorado com facão

Com ciúmes, um homem atropelou a ex-namorada e, com um facão, arrancou o nariz do atual companheiro dela. E ainda ameaçou voltar para "terminar o serviço".

O agressor, de 28 anos, atacou o casal na noite da última quinta-feira, em Minas Gerais. Ele havia terminado o namoro com a jovem, de 25 anos, na manhã daquele mesmo dia e se enfureceu ao vê-la horas depois com um novo companheiro, um homem de 30 anos. Em seguida, o ex-namorado passou a ameaçar a jovem e o novo companheiro dela.